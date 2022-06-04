Запад уличили в подстрекательстве украинских властей

Представители России и Украины прервали мирные переговоры из-за подстрекательства западных стран. Такое заявление в интервью изданию Lenta.ru сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Причиной приостановки переговоров стало подстрекательство американцев и западных государств, их убеждение Украины, что она может победить», — сказал он.

По мнению Цекова, представители Украины неправильно растрактовали действия Вооруженных сил России. После отступления армии РФ по направлениям Киева, Чернигова и Сум, у ВСУ сложилась ложная картина событий. Они решили, что у Украины есть шанс на победу в зоне спецоперации.

Также Цеков напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он, как и многие представители ЕС, стремились достигнуть результата будет достигнут на поле боя. Подобные заявления западных политиков и дипломатов Цеков назвал «подстрекательскими действиями». По его мнению, именно заявления о решении конфликта боевым путем придали уверенности ВСУ и правительству Украины.