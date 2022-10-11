Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей Захарова: Запад требует от других государств закрыть глаза на зверства киевского режима РИА Новости

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Коллективный Запад требует от других стран не обращать внимание на преступления, которые совершают представители киевского режима. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запад требует от других стран закрывать глаза на преступления киевского режима», — привел слова дипломата ТАСС.

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Она подчеркнула, что киевские власти поставили перед собой задачу — получать постоянные «подачки» от своих западных кураторов.

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Захарова отметила, что в последнее время действия украинского режима осуществляются в манере худших террористических ячеек. Дипломат добавила, что Россия будет жестко отвечать на любые атаки на свою критически важную гражданскую инфраструктуру. Она напомнила о заявлении президента РФ Владимира Путина о теракте на Крымском мосту.

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