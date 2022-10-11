Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей | 360°

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Общество
11 октября 2022, 16:23
Захарова напомнила о жестких ответах на попытки нанести вред инфраструктуре России
Спецоперация
11 октября 2022, 16:23
Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей
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Подмосковье
11 октября 2022, 16:20
Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске
Мир
11 октября 2022, 16:19
НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие
Подмосковье
11 октября 2022, 16:19
Названо количество свободных вакансий в Подмосковье
Важное
11 октября 2022, 16:18
НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры
Подмосковье
11 октября 2022, 16:13
Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме
Власть
11 октября 2022, 16:01
Захарова назвала главные цели киевского режима
Мир
11 октября 2022, 16:01
Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге