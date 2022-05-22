Запад стремится связать Украину финансовыми и политическими обязательствами. Такое мнение высказал помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. По его словам, за оказанную Киеву помощь придется расплачиваться следующим поколениям украинцев.

Западный мир сейчас параллельно реализовывает две задачи, «совмещает приятное с полезным». Первая задача — как можно сильнее навредить России, своему «геополитическому противнику», чтобы «конкурент» распался на субъекты.

«Вторая задача — закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию. Была Украина, станет… Не хочу обижать ни одну африканскую страну, но судьба эта всегда печальна», — сказал помощник президента РФ.

Он также подчеркнул, что «верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю <…> и даже не смотрел ни одного исторического фильма».

Также Мединский заявил, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.