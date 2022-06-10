Запад спохватился о «пропаже» оружия для Украины

Часть поставляемого Украине оружия может в конечном итоге оказаться на черном рынке, так как страны Запада передают его людям, которых совершенно не знают. Об этом старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан сообщил британскому телеканалу Sky News.

Власти Украины «не полностью контролируют свою территорию», отметил Веземан. Из-за этого существует высокий риск, что поставляемое оружие в конечном итоге «исчезнет» и окажется на черном рынке. Трудно уследить за вооружением, когда его нужно поставлять с такой скоростью, поэтому оно может «потеряться или исчезнуть в хаосе».

Веземан заявил, что сейчас с этим ничего не поделать, но к моменту прекращения боевых действий нужно разработать программу для сбора оружия, которое власти раздали жителям.

Представитель британской организации Campaign Against Arms Trade Кристен Байес согласилась, что поставки оружия Украине «не беспроблемны».

«Вы можете думать, что передаете оружие людям, которых знаете и любите, но потом его продают людям, которых вы совершенно не знаете», — сказала Байес.

Ранее «360» рассказал, какое оружие передадут Украине в ближайшие месяцы.