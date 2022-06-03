Страны Запада намеренно затягивают ход спецоперации России на Украине, предоставляя официальному Киеву новое вооружение. При этом Россия в конечном итоге все равно одержит победу, уверен фотограф и журналист Дин О’Брайен.

Ирландский журналист с 2014 года рассказывает миру правду о Донбассе. Люди смогли услышать истории мирных жителей, которые год из года проводили под огнем ВСУ, отваге дончан и украинском нацизме. Далее — прямая речь ирландского журналиста.

Победа России неизбежна

Единственная задержка в российской спецоперации была вызвана вмешательством западных стран. Если бы они не направляли наемников, военную и финансовую помощь, и помощь Украине, этот конфликт уже был бы закончен.

Мы должны принимать факты. Россия — это единая нация. Нация, которая борется по меньшей мере с 20 развитыми странами, что помогают Украине.

На мой взгляд, Россия выигрывает это противостояние, и победа была отложена только из-за вмешательства извне Дин О’Брайен

Источник фото: vk.com

Людей выгнали страны ЕС

Пока слишком рано говорить о ситуации с беженцами, въезжающими в Соединенное Королевство. Однако я надеюсь, что они в конце концов поймут: именно из-за действий таких стран, как Великобритания, они были изгнаны из домов.

Именно эти страны, а не россияне, несут ответственность за поставки оружия украинским военным, которые обстреливали мирных жителей. Возможно, со временем беженцы все же поймут, что на самом деле породило этот конфликт.

Источник фото: vk.com

Западное оружие затягивает конфликт

Многие люди в Европе сейчас начинают просыпаться и понимать, что Россия не является причиной всего плохого, что происходит. Однако здесь, в Великобритании, средства массовой информации по-прежнему не желают сообщать ничего хорошего о России.

Источник фото: vk.com

Сегодня у Великобритании очень слабое руководство. Похоже, оно просто следует всему, что рекомендуют им США. Взгляните на премьер-министра Бориса Джонсона — этого вполне достаточно, чтобы понять все о британской власти. Однако сейчас люди постепенно начинают понимать, что вмешательство Запада затягивает этот конфликт. Пока поставки оружия Украине будут продолжаться, борьба не закончится.