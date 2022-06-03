Запад сам затягивает спецоперацию России на Украине
Журналист О’Брайен заявил, что помощь Запада затягивает спецоперацию
Страны Запада намеренно затягивают ход спецоперации России на Украине, предоставляя официальному Киеву новое вооружение. При этом Россия в конечном итоге все равно одержит победу, уверен фотограф и журналист Дин О’Брайен.
Ирландский журналист с 2014 года рассказывает миру правду о Донбассе. Люди смогли услышать истории мирных жителей, которые год из года проводили под огнем ВСУ, отваге дончан и украинском нацизме. Далее — прямая речь ирландского журналиста.
Победа России неизбежна
Единственная задержка в российской спецоперации была вызвана вмешательством западных стран. Если бы они не направляли наемников, военную и финансовую помощь, и помощь Украине, этот конфликт уже был бы закончен.
Мы должны принимать факты. Россия — это единая нация. Нация, которая борется по меньшей мере с 20 развитыми странами, что помогают Украине.
На мой взгляд, Россия выигрывает это противостояние, и победа была отложена только из-за вмешательства извне
Дин О’Брайен
Людей выгнали страны ЕС
Пока слишком рано говорить о ситуации с беженцами, въезжающими в Соединенное Королевство. Однако я надеюсь, что они в конце концов поймут: именно из-за действий таких стран, как Великобритания, они были изгнаны из домов.
Именно эти страны, а не россияне, несут ответственность за поставки оружия украинским военным, которые обстреливали мирных жителей. Возможно, со временем беженцы все же поймут, что на самом деле породило этот конфликт.
Западное оружие затягивает конфликт
Многие люди в Европе сейчас начинают просыпаться и понимать, что Россия не является причиной всего плохого, что происходит. Однако здесь, в Великобритании, средства массовой информации по-прежнему не желают сообщать ничего хорошего о России.
Сегодня у Великобритании очень слабое руководство. Похоже, оно просто следует всему, что рекомендуют им США. Взгляните на премьер-министра Бориса Джонсона — этого вполне достаточно, чтобы понять все о британской власти. Однако сейчас люди постепенно начинают понимать, что вмешательство Запада затягивает этот конфликт. Пока поставки оружия Украине будут продолжаться, борьба не закончится.