facebook_pixel
    16 июня 2022, 15:45

    Запад решил разграбить Украину под видом гуманитарной озабоченности — Минобороны

    Генерал-полковник Мизинцев: Запад грабит Украину под видом гуманитарной озабоченности

    Оксана Кириллова

    Страны Запада под видом гуманитарной озабоченности стремятся «фактически украсть» национальные богатства Украины и Сирии. Об этом сообщил глава межведомственного координационного штаба России, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Заявление прозвучало на совместном заседании штабов России и Сирии.

    Запад решил разграбить Украину под видом гуманитарной озабоченности — Минобороны

    «Цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть, национальные богатства, в том числе продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан», — процитировало Мезенцева РИА «Новости».

    Генерал-полковник назвал действия США и их союзников «безответственными» и предупредил, что из-за них угроза продовольственных кризисов «может принять глобальный масштаб».

    С начала года цены на мировом продовольственном рынке выросли на 50–55%. В России ситуация обстоит сравнительно неплохо. Об этом ранее рассказал «360» бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.