Страны Запада под видом гуманитарной озабоченности стремятся «фактически украсть» национальные богатства Украины и Сирии. Об этом сообщил глава межведомственного координационного штаба России, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Заявление прозвучало на совместном заседании штабов России и Сирии.

«Цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть, национальные богатства, в том числе продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан», — процитировало Мезенцева РИА «Новости».

Генерал-полковник назвал действия США и их союзников «безответственными» и предупредил, что из-за них угроза продовольственных кризисов «может принять глобальный масштаб».

С начала года цены на мировом продовольственном рынке выросли на 50–55%. В России ситуация обстоит сравнительно неплохо. Об этом ранее рассказал «360» бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.