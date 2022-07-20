Западные страны намерены продолжать поставки оружия на Украину для долгосрочного сдерживания и самообороны. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе», — сказал Остин во время выступления на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что Запад работает над вопросом ускорения темпов оказания военной помощи украинской стороне, написал ТАСС.

Как признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, России удалось добиться определенного нарастающего тактического успеха в ходе спецоперации. При этом он добавил, что стратегические и оперативные цели российские войска выполнить не смогли.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на этой неделе власти США объявят о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды.