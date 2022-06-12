Странам Запада стоит пойти на территориальные уступки России, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине. С таким призывом выступил итальянский социолог Алессандро Орсини.

По словам итальянца, для мирного разрешения ситуации западным странам нужно прекратить «играть мускулами». Также им необходимо перестать накачивать Украину оружием.

«Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны», — сказал Орсини в эфире телеканала La7.

Он добавил, что страны Запада несут колоссальную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине. Как подчеркнул итальянский социолог, это необходимо понимать.

Российские войска продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов в ходе спецоперации на Украине. Военные берут под свой контроль территории, на многих из которых уже начали восстановительные работы. Как сообщало Минобороны, российская армия уже справилась с основными задачами первого этапа спецоперации.