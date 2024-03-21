Спецоперация 21 марта 2024, 07:24 Запад предрек России прорыв на нескольких участках фронта Аналитик Меркурис: Россия скоро прорвет фронт на нескольких участках СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Высказывание президента Владимира Путина об отказе от стратегии по активной обороне говорит о скором прорыве российской армии. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Я думаю, уже можно говорить, что мы близки к тому, чтобы увидеть прорывы (России. — прим. ред.) во многих местах», — подчеркнул он.

Реклама

По его словам, позиция Украины станет еще хуже, так как российская армия отходит от активной обороны. Аналитик предположил, что войска РФ переходят в более наступательную позу.

Он напомнил, что в последнее время все чаще появляется информация, указывающая на продвижение российской армии на Украине. Ключевым участком Меркурис назвал районы в центральной части Донбасса.

Накануне глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская армия вытеснила ВСУ из центральной части Работина. По его словам, украинские боевики стали меньше использовать тяжелую боевую технику. Вместо этого ВСУ «кидают на убой группы пехоты».