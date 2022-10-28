Спецоперация 28 октября 2022, 08:26 Запад получил очень мало информации о целях и намерениях киевского режима — СМИ The Hill: Запад не имеет представления о сути конфликта на Украине, ее потерях и целях РИА "Новости"

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Западные страны не имеют представления, что в реальности происходит на Украине и какова ее истинная цель. Об обстановке на поле боя и потерях Вооруженных сил Украины он узнает из СМИ и соцсетей. Об этом написал в своей статье на сайте The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

«Киев впечатляюще контролировал и преуспевал в контроле над сообщениями этой информационной войны. Запад, по крайней мере публично, имеет очень мало информации о целях и намерениях Киева, а также о его потерях или действиях на поле боя», — написал он.

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Все те данные, которые есть у западных стран, получены из соцсетей или СМИ. Задавать такие вопросы напрямую в нынешней геополитической и культурной среде равносильно ереси, уверен автор материала. Джошуа Хумински заявил, что такую заинтересованность приравнивают к поддержке России, хотя на самом деле это является благоразумным анализом геополитических реалий, которые имеют важные последствия для политики.

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Информацию скрывают и от рядовых американцев, потому что скоро пройдут промежуточные выборы в палату представителей, а внешняя политика «редко побеждает в голосовании». В связи с этим жители США требуют от властей отказаться от упрощенных клише и выставить на обсуждение трудные вопросы.

Однако важно это сделать, уверен автор статьи. Конфликт произошел на территории Украины, но предполагать, что США или Запад в более широком смысле не имеют на него влияния, означает игнорировать реальность, отметил он. Они в значительной степени являются стороной в этом конфликте и преследуют свои интересы, а не просто заряжают ружье и передают его Украине. По мнению Джошуа Хумински, отрицать это в лучшем случае неискренне, а в худшем — опасно.