Спецоперация 12 августа 2023, 08:15 Запад переоценил мастерство ВСУ в обращении с его техникой — СМИ Messenger: Запад переоценил умение ВСУ обращаться с присланным вооружением Министерство обороны Украины

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Запад разочаровали реальные возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании полученной техники. Об этом написало издание Messenger, процитировав военного аналитика Франца-Стефана Гади.

«Некоторые наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом», — считает он.

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По мнению эксперта, до этого Запад испытывал неуместный «технический оптимизм», наблюдая за тем, как солдаты ВСУ якобы успешно осваивают присланное вооружение, однако теперь стало ясно, что украинская армия лишь «ьтеряет оружие США» на поле боя. Больше всего страдают БМП Bradley, указал Гади.

В контрнаступлении, которое на Украине анонсировали так долго и гордо, уже разочаровался не только Запад, но сами украинские военнослужащие и простые украинцы. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной проблемой ВСУ являются сильные позиции ВС России.