Запад окружит Россию очагами напряженности

Европейцы вышли на массовые протесты против действующих политиков. Людей возмущает повышенное внимание к Украине и полное игнорирование внутренних проблем. Эта ситуация может образумить европейских лидеров, но главной целью стран Запада остается ослабление России: они планируют достичь этого путем продления спецоперации и создания новых очагов напряженности. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Несогласные европейцы



Важно, что начались эти процессы давления избирателей с требованием, чтобы их политики обратились к внутренней повестке, а не занимались бесконечно Украиной, поездками, объятиями с Зеленским и так далее. Это важный процесс, но преувеличивать его не стоит. Как бы то ни было, партия Макрона победила на выборах в парламент. Она не получила абсолютного большинства, но 245 мандатов и 577 — это тоже много и позволяет сформировать правительство.

Я бы еще обратил внимание на чудесное выражение у ряда экспертов и журналистов, которые пишут упреки в адрес Макрона и особенно Олафа Шольца, что они вдруг начали заниматься собственными проблемами и отодвигают Украину на второй план.

Высказывания германских политиков о том, что надо думать, как в будущем выстраивать нормальные отношения c Россией вообще объявлены крамольными. «Как вы можете так думать? Никогда больше не будет нормальных отношений с Россией», — заклинают те же «Зеленые». Они отказывают своим собственным странам в будущем

Источник фото: Twitterter

Как сказал Байден: «Европа должна научиться терпеть». Но ради чего? Видимо, поэтому люди выходят на улицу и против этого протестуют. Но преувеличивать эту ситуацию нельзя. Потому что есть глобальная дисциплина Европейского союза. Вчера они продлили дружно санкции против Крыма и Севастополя.

Сейчас мы ожидаем сначала саммит Евросоюза, потом саммит «семерки», саммит НАТО. Вот сюда пригласили руководство Украины. Я думаю, что все эти решения будут опять единогласно приняты, утверждены.

Такая «влиятельная» страна Евросоюза, как Эстония, некоторое время назад проанонсировала седьмой пакет санкций. Разработка этого пакета идет вовсю. Главная мечта — это отказ от российской нефти и отказ от газа.

Но если будут протестные движения в странах Европейского союза нарастать, если такие митинги, как в Бельгии, куда вышли 80 тысяч человек — это много для такой небольшой страны, будут продолжаться, то можно надеяться, что в здравое чувство политики придут

Запад сменил цель

У Запада в этой операции две цели. Одна — это победа Украины, в которую вряд ли верит большинство. Но вторая цель — это обессилить Россию, заставить нас тратить ресурсы на долго текущий конфликт в надежде, что в стране появятся протестующие силы. Для них вторая цель вышла на первый план. Как можно больше ущерба нанести России.

Я обратил внимание на выступление Байдена по поводу Литвы. Я убежден, что то, что сделала Литва — это чистая провокация, которую ей поручили осуществить с блокадой Калининграда. Но при этом Байден заявляет, что мы будем поддерживать Литву, готовы воевать за нее на основе пятой статьи договора НАТО. То есть, идут заходы с разных сторон.

Если случится так, и дадут статус кандидата в Европейский союз Молдавии — это тоже побуждение республики активнее идти на разного рода провокации в Приднестровье и попробовать зажечь еще один регион, куда Россия вынуждена вмешаться.

Провокация против Калининграда

Я прочитал специально соглашение между Россией и Европейским союзом, заключенное 11 ноября 2002 в Брюсселе, о беспрепятственном обеспечении интересов обеих сторон перемещения грузов и граждан. Ведь там все вещи записаны. Там не сказано ни слова, как можно приостанавливать этот договор, ни о каких санкциях речь не идет.

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По сути дела — этот договор был разрешением, простите за такие слова, разрешением на вступление Литвы в Европейский союз. Но почему мы удивляемся, если нарушаются все права частной собственности и заключенные договоры. Но Литва это нарушает, а США и Европейский союз ее в этом поддерживают.

Провокационный характер этой акции очевиден, если мы вспомним, как совсем недавно Литва вдруг задралась с Китаем и получила достаточно жесткий и определенный ответ в виде прекращения всякого рода торговых и экономических отношений. Здесь они делают тоже самое. Поэтому сейчас важен наш жесткий и оперативный ответ

Ответный удар

Людей тревожит то, что произошло. Обстрел платформы в Черном море, атака на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Люди спрашивают: «А когда будет наш ответный удар по центрам принятия решения?». Да, там нанесли удар по аэродрому в Одессе, но это не тот уровень людей, которые направляют украинские беспилотники на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области уже вкупе с обстрелами сел. К сожалению, эта порода людей, которая понимает только силу.