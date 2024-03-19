Спецоперация 19 марта 2024, 16:04 Запад оказался не готов к тяжелым боям на Украине Business Insider: западные военные не готовы вести тяжелые бои на Украине Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западные военные оказались не готовы вести такие сложные бои, как те, что проходят на Украине. Об этом рассказал подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин, чьи слова привело издание Business Insider.

Американским и европейским бойцам следует изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения, считает эксперт. Коллективный Запад делает упор на короткие и маневренные стычки и старается не допускать затяжную борьбу на истощение.

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Конфликт на Украине указал на необходимость в кратчайшие сроки пополнять истощенные силы и уметь компенсировать крупные потери на поле боя, подчеркнул Вершинин.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дает покоя провал диверсантов при попытках прорваться в Белгородскую и Курскую области. Глава государства выступил с угрозами в адрес России и заявил о подготовке новых ударов.

ВСУ несут большие потери на Купянском направлении. Украинские военные едва удерживают позиции, сообщили «Известия».