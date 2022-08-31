Запад никогда не даст Зеленскому $800 млрд на восстановление Украины
«Голос Мордора»: Запад никогда не даст Зеленскому $800 млрд на восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что на восстановление страны после «российской агрессии» потребуется 800 миллиардов долларов. Деньги он ждет от стран Запада, причем далеко не только на строительство. В первую очередь власть думает о своих карманах, заявил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
Аппетиты Зеленского
У Владимира Зеленского очень хорошие аппетиты, так как эта сумма больше суммарного ВВП Украины за 2021 год на целых 200 миллиардов долларов. Деньги просто непомерные. И даже не спрашивайте, откуда взялась такая сумма — ясно только, что не из кропотливых подсчетов.
Пацаны просто собрались и порешали, сколько им нужно баблишка. Разумеется — не только на пресловутое восстановление Украины. О себе тоже не забыли. Да и не то, что не забыли, а думали в первую очередь. Мошны уже распахнуты и ждут благодатного нескончаемого потока зеленых денег.
Самое забавное, что лидеры стран «цивилизованного мира» делают вид, что очень внимательно относятся к этим хотелкам Зеленского. В Лугано целая конференция была, по выклянчиванию этих денег. И все так понимающе кивали головками — мол, какая бедная Украина, жертва российской агрессии, надо помочь, обязательно.
Кто помогал Ираку и Сирии?
А я хочу вспомнить о нескольких других странах. Вот, к примеру Сербия — ей кто-то помогал после натовских бомбежек? Давал ей деньги на восстановление? Ливия еще. Убили диктатора, предварительно изнасиловав его палкой. И страна до сих пор в руинах и в огне гражданской войны. Совсем недавно в Триполи возобновились бои между разными группировками. Все это продолжается больше десяти лет. Помогает кто-то Ливии? Нет. Помогают только воровать и продавать ливийскую нефть.
Та же история и с Ираком. Сейчас там снова полыхнуло. Страна с 2003 года не может никак очухаться от нахлынувшей на нее свободы и демократии. Многое до сих пор лежит в руинах и никто и не думает это восстанавливать. Деньги? Тут не дадут, а заберут нефтью. За свободу и демократию надо платить.
В Сирии целые города лежат после гражданской войны. Кто-нибудь заикался о том, чтобы запад дал деньги на восстановление? Нет. Зато запад ввел против Сирии кучу санкций и не думает их снимать. В Сирии бы просто офигели от таких денег. Им бы такая сумма даже в голову не пришла.
А на 800 миллиардов долларов можно не просто «восстановить Украину». Можно штук шесть новых Украин построить. Краше, чем было. Потому что нынешняя Украина — это какие-то жалкие остатки Украинской СССР. И за все годы независимости не было создано ничего нового. Только вот не даст никто эти 800 миллиардов. Да и не факт, что вообще будет кому давать. Так что давай, Зеленский, воруй из того что есть. Пока есть возможность.