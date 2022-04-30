Запад ни в малейшей степени не волнуют жизни украинцев

В истории «Газпрома» никогда не было такого уровня дохода, как сейчас, отмечают финансовые аналитики. В Германии же, в условиях, когда жители страдают, гибнет бизнес, резко растут коммунальные расходы, страна занимается геополитическими спекуляциями, отметил в эфире «360» политический аналитик, член общественной палаты Московской области Иосиф Дискин. По его мнению, происходящее показывает, что Запад не волнуют жизни населения Украины. Далее — прямая речь собеседника «360».

Прежде всего, важна точка зрения финансовых аналитиков, которые говорят, что никогда в истории «Газпрома» не было такого уровня доходов. Даже в условиях, если объемы поставок сократятся, то при существующих ценах сегодня «Газпром» получает порядка 300-400 миллионов евро в день. Если к этому добавить нефть, удобрения и так далее, то сегодня Россия получает совершенно невиданные объемы доходов, порядка одного миллиарда евро в день.

Предложение Германии о расчетах с РФ в евро при условии запуска «Северного потока — 2»

Это еще не ловушка, это сегодня выступил с таким предложением лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Я хочу напомнить, что он еще сказал: что правительство Германии являет пример редкой безответственности.

В условиях, когда граждане Германии страдают, гибнет бизнес, резко растут коммунальные расходы, в этот момент Германия занимается геополитическими спекуляциями <…>, и подыгрывает тем, кто хочет погубить экономику Германии

Сегодня передали информацию, что Германия собирается поставить более 200 танков. Давайте немножко прокомментирую, о чем идет речь: Германия собирается получить какие-то танки советского образца, которые находились в хранилище, и которые не прошли модернизацию.

Это означает, что не волнует Запад ни в малейшей степени жизни украинцев <…>. Я хочу напомнить, о чем сказал канцлер Германии. Об этом мало комментируют, но я считаю, что об этом стоит говорить. Он сказал, что важно не допустить победы России, такой же, какой было победа России в Сирии.

А теперь давайте попробуем понять, о чем идет речь. Победа России в Сирии, а действительно наша помощь остановила приход жутких людей к власти, и это не моя оценка, а патриархов Ближнего Востока, которые сказали, что приход помощи России сохранил два-три миллиона жизней христиан на Ближнем Востоке.

Вдумайтесь в цифры, а они там пытаются из абсолютной провокации в Буче раздуть слова геноцид, а геноцид был на пороге. Два-три миллиона христиан Ближнего Востока могли оказаться под ножом тех вообще нелюдей. Это вот, еще раз, и теперь они говорят, что главное не допустить победы России.

Опять речь идет не о том, чтобы спасти жизни, не о том, чтобы сохранить мир в Европе, а о том, чтобы сохранить геополитическое доминирование ценой жизни украинцев

При этом мерзость ситуации состоит в том, что сегодня малообученных ребят украинский генштаб кидает в «Донецкий котел», в основном призванных из южных и восточных регионов Украины. То есть это абсолютно мерзостная задача с тем, чтобы матери, отцы плакали по погибшим детям, и таким образом выкарчевывалась их исходная позиция отношения к России.