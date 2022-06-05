Запад использовал беспилотники над Черным морем еще до начала спецоперации — Путин
Путин: Запад использовал беспилотники над Черным морем еще до начала спецоперации
Запад использовал разведывательные беспилотные летательные аппараты над Черным море еще до момента начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Глава государства отметил, что разведывательные беспилотники стратегического характера могут летать на высоте до 10 километров.
«Они использовались всегда, до начала операции — над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда», — отметил президент.
Он добавил, что цель передачи таких БПЛА Украине непонятна.
«Зачем их передавать Украине, мне не очень понятно. Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», — заключил он.
По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожены: 189 украинских самолетов, 129 вертолетов и 1114 беспилотников. В частности, за минувшие сутки
Также за сутки ВС РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видроження, Рясное, Святогорск, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка, Волчий яр, Большие Проходы, Зазорное. Неподалеку от Березовки в Харьковской области был сбит беспилотник Bayraktar TB2.