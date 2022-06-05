Запад использовал разведывательные беспилотные летательные аппараты над Черным море еще до момента начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что разведывательные беспилотники стратегического характера могут летать на высоте до 10 километров.

«Они использовались всегда, до начала операции — над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда», — отметил президент.

Он добавил, что цель передачи таких БПЛА Украине непонятна.

«Зачем их передавать Украине, мне не очень понятно. Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», — заключил он.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожены: 189 украинских самолетов, 129 вертолетов и 1114 беспилотников. В частности, за минувшие сутки

Также за сутки ВС РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видроження, Рясное, Святогорск, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка, Волчий яр, Большие Проходы, Зазорное. Неподалеку от Березовки в Харьковской области был сбит беспилотник Bayraktar TB2.