Запад и киевский режим делают все для того, чтобы не допустить миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Захарова подчеркнула, что Россия как раз добивается обратного.

«Мы бьемся за то, чтобы представители МАГАТЭ смогли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они-то этого хотят, и МАГАТЭ как структура готова это сделать уже давно, но все так называемое западное сообщество — конечно, вместе с киевским режимом — делает все, чтобы этого не допустить», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее, 10 августа, страны «Большой семерки» призвали Россию «немедленно» передать Украине контроль над Запорожской АЭС и заявили, что персонал МАГАТЭ должен иметь возможность «безопасного и беспрепятственного доступа» ко всем ядерным объектам на Украине.

ВСУ регулярно обстреливают ЗАЭС. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал украинскую сторону гарантировать безопасность участников миссии МАГАТЭ для их визита на станцию.