Германия столкнулась с нехваткой вооружения, в итоге военная помощь Киеву идет «по тонкой грани». США тоже больше не могут поставлять Украине оружие, поэтому ограничиваются деньгами, заявил «360» политолог Никита Донцов.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF объявила, что дальнейшие поставки оружия Украине идут по «тонкой грани». Причина, по ее словам, в недостаточном оснащении собственных войск и «абсолютном дефиците» запасов.

«У Германии нет такого мощного оборонно-промышленного комплекса, как у России. Мы, например, сами производим системы вооружений, в то время как бундесвер пользуется преимущественно тем, что можно купить на открытом рынке. Также у них на вооружении много американской техники», — напомнил политтехнолог Никита Донцов.

По его словам, не только у ФРГ, но в целом на Западе наблюдается сложная ситуация с поддержкой киевского режима оружием. В частности, общеевропейские запасы доведены до минимума, ниже которого опускаться не могут, что серьезно скажется на безопасности этих стран, считает собеседник «360».

Американцы поставлять системы вооружений тоже не могут, поэтому выдают преимущественно материальную помощь. Но что Украина сможет на эти деньги купить — большой вопрос. Азиатские страны — производители вооружения вряд ли захотят сотрудничать с Киевом Никита Донцов политолог и политтехнолог.

Мощные страны — не союзники Украине

Что касается других государств, у которых теоретически есть возможность спонсировать режим Зеленского, то здесь все упирается в их нежелание участвовать в конфликте, объяснил политолог.

«Китай имеет большие запасы и мог бы теоретически поставлять Украине оружие. Но он союзник России и не поддерживает Украину. Такая же ситуация с Индией, большую часть своего вооружения она покупала у нашей страны. Мощное производство — у Турции. Анкара уже поставляет Украине Bayraktar. Также Иран много всего производит, но он, опять же, заинтересован в позитивных отношениях с Москвой и не будет участвовать в военной помощи Киеву», — добавил политолог.

В итоге Украина действительно оказалась в плачевном положении с точки зрения закупок вооружений. Большинство стран, которые в теории могли помочь ей в этом вопросе, — союзники России и не будут поддерживать Киев военном плане, подытожил эксперт.