Спецоперация 27 апреля 2023, 09:51 Запад дал Зеленскому шесть месяцев на достижение успеха в противостоянии с Россией The Scotsman: у Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте с РФ РИА «Новости»

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Западные страны дали президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть месяцев на достижение успеха в конфликте с Россией. Такое мнение в материале для издания The Scotsman выразил профессор, бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси.

«Если украинской армии не удастся победить Россию в ближайшие полгода, то Запад окажет сильное давление на Зеленского ради начала мирного диалога. Однако добиться приемлемого для Запада результата будет весьма сложно», — написал он.

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Уилласи-Уилси отметил, что у Зеленского есть понимание об усталости США и Евросоюза от нескончаемых боевых действий.

«Они обеспокоены экономическими и политическими последствиями для своих стран, это хорошо понятно», — добавил бывший дипломат.

Также профессор выразил уверенность, что президент США Джо Байден является самой заинтересованной стороной в начале переговоров, потому что не хочет объяснять избирателям необходимость продолжения дорогостоящей поддержки Украины в преддверии очередных выборов в 2024 году.

Последние несколько месяцев украинское военное и политическое руководство говорит о подготовке контрнаступления в зоне боевых действий. Пентагон заявлял, что ВСУ получили 98% обещанного вооружения для проведения атаки.