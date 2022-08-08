Запад дал на помощь Украине 11 миллиардов долларов, следует из материала журнала FP. Эта сумма, как указывают авторы статьи, меньше выплат за поставки энергоресурсов из России.

В материале приводятся подсчеты Кильского института мировой экономики. Из них следует, что Киеву западные партнеры пообещали дать 31 миллиард долларов. Но бюджет Украины получил только треть от обещанной суммы. И это несмотря на рост финансовой поддержки в конце июня и начале июля.

«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — указали авторы материала.

На Украине все сильнее обостряются политические разногласия между президентом страны Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов. Центр, по их мнению, отодвигает регионы для того, чтобы украинский лидер мог ослабить возможных политических противников. Кроме того, мэры городов Украины также уверены, что Зеленский хочет сохранить личный контроль над прибывающей с Запада финансовой помощью.