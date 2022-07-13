Запад боится объявить России войну из-за армии и ядерной триады

Страны Запада развернули разноплановую атаку против России. Среди инструментов — санкции, вооружение для ударов по РФ и иностранные наемники в рядах ВСУ. Журналист Гия Саралидзе в эксклюзивном материале для «360» отметил, что это — признаки горячей войны, которую Запад боится объявить официально из-за мощи России.

Далее — его прямая речь.

Когда говорят о гибридном противостоянии Запада и России, не учитывают несколько очень важных, на мой взгляд, обстоятельств. Они указывают, что этот конфликт давно имеет все признаки настоящей классической горячей войны.

Во-первых, антироссийские санкции давно пересекли все возможные красные линии, которые в международных отношениях характеризуют термином «казус белли». Так называют причину для начала боевых действий. Во-вторых, поставки вооружения Украине наступательного оружия. ВСУ используют его и против мирного населения, и для ударов по территории России.

В-третьих, огромное количество наемников из самых разных стран. Причем количество боевиков из стран НАТО уже тянет на большие армейские подразделения. Среди лидеров по объемам сражающихся на стороне ВСУ военных, конечно же, Польша, Британия, Канада, США, Румыния, Хорватия и даже маленькая Эстония.

То есть страны Запада объявили нам экономическую и транспортную блокаду, поставляют нашему противнику современное оружие, которое убивает наших граждан, и физически едут воевать с нами. Что еще они должны сделать, чтобы считать все происходящее настоящей войной?

Может быть, объявить ее официально? Но тут есть маленькая такая загвоздка — Вооруженные силы России и наша ядерная триада. А это очень серьезный аргумент.