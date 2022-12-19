19 декабря 2022, 13:40
Занявшие выгодные рубежи на Донецком направлении российские войска отбили атаки ВСУ
Минобороны: занявшие выгодные рубежи на Донецком направлении войска отбили атаки ВСУ
Наступательные действия российских войск вывели их на выгодные рубежи на Донецком направлении. С новых позиций артиллеристы массированным огнем сорвали попытки противника провести разведку боем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что украинские военные пытались прорваться в направлении поселков Спорное, Новгородское и Невельское, а также сел Водяное, Ленинское Донецкой Народной Республики.
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За сутки на этом участке российские военные уничтожили более 130 украинских боевиков, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.
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Серьезное поражение нанесли ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ российские военные на Южно-Донецком направлении.
Украинские боевики пытались провести атаку сел Новомихайловка и Новоселка, а также поселка Владимировка Донецкой Народной Республики, но встретили массированный огонь артиллерии и отпор со стороны российских войск.
Кроме того, около поселка Никольское уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Всего на этом направлении противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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