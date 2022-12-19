Важное 19 декабря 2022, 13:40 Занявшие выгодные рубежи на Донецком направлении российские войска отбили атаки ВСУ Минобороны: занявшие выгодные рубежи на Донецком направлении войска отбили атаки ВСУ РИА «Новости»

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Наступательные действия российских войск вывели их на выгодные рубежи на Донецком направлении. С новых позиций артиллеристы массированным огнем сорвали попытки противника провести разведку боем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинские военные пытались прорваться в направлении поселков Спорное, Новгородское и Невельское, а также сел Водяное, Ленинское Донецкой Народной Республики.

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За сутки на этом участке российские военные уничтожили более 130 украинских боевиков, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

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Серьезное поражение нанесли ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ российские военные на Южно-Донецком направлении.

Украинские боевики пытались провести атаку сел Новомихайловка и Новоселка, а также поселка Владимировка Донецкой Народной Республики, но встретили массированный огонь артиллерии и отпор со стороны российских войск.

Кроме того, около поселка Никольское уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

Всего на этом направлении противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.