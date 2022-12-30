Спецоперация 30 декабря 2022, 09:42 Занятия военных ЗВО по вождению танков Т-80 в Белоруссии попали на видео Минобороны показало на видео отработку вождения танков Т-80 военными ЗВО в Белоруссии

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Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах в Белоруссии. Сегодня военнослужащие танковых подразделений Западного военного округа отработали вождение танков Т-80. Минобороны России показало кадры этих занятий.

Механики-водители прошли трассу, преодолели искусственные и естественные препятствия, в том числе косогоры, колейные мосты, условные минно-взрывные заграждения. На кадрах видно, что умело управляемый танк без проблем передвигается по снегу, грязи и бездорожью.

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По данным оборонного ведомства, занятия идут как днем, так и ночью. Помимо вождения танков, военнослужащие практикуются в стрельбе из штатного оружия, прохождении психологических полос препятствий, тактической медицине.

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Т-80 используют при комплектовании танковых и мотострелковых подразделений для повышения их огневой мощи. Бронезащита позволяет экипажу справляться с боевыми задачами даже под огнем противника. Газотурбинный двигатель в танке помогает маскировать технику, обеспечивая низкий уровень шума и бездымный выпуск газов.

Ранее стало известно, что российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление. Эти машины в три, а то и в четыре раза превосходят танки противника в маневренности, скорострельности. Кроме того, они способны разгоняться по бездорожью и грунту до 80 километров в час. Т-80 БВ не оставляют ВСУ шанса во встречном бою.