Занятия по тактике боя организовали с мобилизованными ВВО в Бурятии | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Школа на 2,2 тысячи мест появится в ЖК «Лобня-Сити» через год

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Реклама

Мир

10 октября 2022, 11:16

Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Спецоперация

10 октября 2022, 11:15

Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта

Спецоперация

10 октября 2022, 11:13

Часть Харькова после взрывов осталась без воды и электричества

Подмосковье

10 октября 2022, 11:05

Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях

Мир

10 октября 2022, 11:01

Львов остался без горячей воды и света

Спецоперация

10 октября 2022, 10:58

Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты — Стремоусов

Подмосковье

10 октября 2022, 10:56

Пользователи недр в Подмосковье смогут онлайн заявить об открытии запасов полезных ископаемых

Спецоперация

10 октября 2022, 09:57

Занятия по тактике боя организовали с мобилизованными ВВО в Бурятии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных в Бурятии

Читать 360tv в

На полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, для мобилизованных военнослужащих и добровольцев организованы занятия по огневой и тактической подготовке. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Военнослужащие совершенствуют навыки использования стрелкового оружия на стрельбах. Они учатся стрелять из автоматов, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Реклама

На кадрах видно, как на полигоне идет мокрый снег, но бойцы сражаются при любой погоде. Инструкторы, имеющие боевой опыт рассказали, что сначала для бойцов проходят индивидуальные тренировки, затем отработка этих же действий проводится в составе подразделения.

Реклама

Ранее Минобороны показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на базе одного из центров во  Владимирской области. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и военно-медицинскую подготовку. Кроме того, Минобороны опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама