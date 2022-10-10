Занятия по тактике боя организовали с мобилизованными ВВО в Бурятии | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber Занятия по тактике боя организовали с мобилизованными ВВО в Бурятии Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных в Бурятии

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На полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, для мобилизованных военнослужащих и добровольцев организованы занятия по огневой и тактической подготовке. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Военнослужащие совершенствуют навыки использования стрелкового оружия на стрельбах. Они учатся стрелять из автоматов, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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На кадрах видно, как на полигоне идет мокрый снег, но бойцы сражаются при любой погоде. Инструкторы, имеющие боевой опыт рассказали, что сначала для бойцов проходят индивидуальные тренировки, затем отработка этих же действий проводится в составе подразделения.

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Ранее Минобороны показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на базе одного из центров во Владимирской области. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и военно-медицинскую подготовку. Кроме того, Минобороны опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе.

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