Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса на Сахалине показали на видео | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса на Сахалине показали на видео Минобороны показало кадры боевой подготовки призванных резервистов на Сахалине

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Министерство обороны России показало кадры боевой подготовки резервистов в ходе частичной мобилизации на Сахалине. С ними занимаются опытные командиры и специалисты медицинских подразделений.

Для военнослужащих запаса проводят занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке и другим военным дисциплинам.

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«На учебном полигоне специалисты медицинских подразделений помогают военнослужащим освоить навыки по оказанию первой медицинской помощи условно раненному товарищу, а также показывают, как остановить кровотечение и помочь при ранении самому себе», — рассказали в российском военном ведомстве.

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Добровольцы выполняют пристрелку автоматов, учатся чистить и обслуживать оружие. В полевом лагере, где живут военнослужащие, есть своя кухня, столовая и баня.

Боец с позывным Зевс рассказал, как на занятиях оттачивают базовые навыки и получают новые, в том числе и с вооружением, которое раньше не использовали.

«Я пришел сюда из морально-этических принципов. Мы воюем друг за друга и защищаем собственный дом», — сказал военнослужащий.

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