Украина готовилась нанести удар по России, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Свидетельством этому выступают найденные в ходе спецоперации на Украине документы.

Полянский в эфире телеканала Sky News пояснил, что согласно им, существовали конкретные планы по нанесению удара по России с украинской территории. Он подчеркнул, что такие же планы разрабатывались в отношении Донбасса.

«И документы генеральского состава Украины, которые мы достали, указывают на это», — привело РИА «Новости» слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН.

Как объяснил Полянский, Россия нанесла своего рода упреждающий удар. «Мы сделали это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом», — отметил он.

Еще в марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал о том, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма, напомнила газета «Известия». Документы, подтверждающие эту информацию, были получены также в ходе спецоперации на Украине.