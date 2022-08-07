Зампостпреда РФ при ООН назвал смелыми слова лидера Pink Floyd о России

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал такую позицию трезвой и смелой.

«Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей „исключительности“ и отношения к миру как к своему заднему двору», — написал Полянский в Twitter.

Ранее Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине. По его словам, американский лидер превратился в военного преступника, когда решил поддержать киевский режим. Также музыкант отметил, что российская спецоперация стала ответными действиями на расширение НАТО. Он призвал США усадить Украину на стол переговоров.

Заявление Уотерса поддержал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его мнению, слова музыканта говорят о том, что на Западе еще есть адекватные люди.