Замначальника ГАИ Бердянска скончался после взрыва у центра с беженцами

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в больнице после взрыва у оздоровительного центра «Криворожский горняк», сообщили в городской администрации. По версии следствия, теракт совершили с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей города и беженцев из Мариуполя.

«Взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра „Криворожский горняк“», — рассказали в мэрии. Там добавили, что преступники специально выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший оказался в этом месте случайно.

В администрации отметили, что за забором оздоровительного центра находится спортивная площадка. На ней могли находиться дети, но по счастливой случайности в тот момент их там не было.

Ранее днем в Бердянске прогремел взрыв. Замначальника ГАИ получил осколочные ранения, его госпитализировали в городскую клиническую больницу. В мэрии заявили, что преступление совершили по указке украинских властей.