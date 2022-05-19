Замкомандира украинского нацбатальона Мурыгу арестовали в России на 2 месяца
Суд Ростова-на-Дону арестовал замкомандира украинского нацбатальона Мурыгу на 2 месяца
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал заместителя командира подразделения украинского нацбатальона «Айдар»* Дениса Мурыгу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«[Арест на] один месяц и 30 суток, до 16 июля», — рассказал собеседник агентства.
Мурыгу заподозрили в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции. Сам Мурыга сообщил, что это произошло в марте 2015 года. Приказ «айдаровцам»* отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.
Во время допроса Мурыга признался, что присоединился к нацбатальону за два месяца до этого, а затем был направлен в учебный лагерь в селе Верхние Гаи Львовской области. Изначально он был рядовым состава, затем — заместителем командира подразделения в Лисичанске. Он контролировал выполнение батальоном указаний руководства.
Мурыгу задержали в апреле при попытке въехать в Ростовскую область в качестве беженца.
По данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, мужчине вменяют участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом (часть 2 статьи 208 УК РФ). Санкция по статье — до 15 лет лишения свободы.
* «Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.