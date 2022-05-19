Замкомандира нацбатальона «Азов»* Святослав Паламар, известный под позывным Калина, сдался в плен. Он вышел с «Азовстали» в Мариуполе вечером 18 мая, сообщил в Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин.

О том, что боевик сложил оружие, журналисту рассказал знакомый военный. По стечению обстоятельств Калина сдался в руки взвода Люгера, бойцов которого в свое время в микрорайоне Восточный осаждали националисты. Они провели в окруженной многоэтажке 17 дней. Военных снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона.

«Сейчас с Калиной занимаются. Ждем его итоговую пресс-конференцию», — написал военкор.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что украинские боевики не только пойдут под трибунал, но и будут казнены — специально для таких преступников, как Калина, Волына, Береза и Ярош, эта мера может быть восстановлена в качестве исключения.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.