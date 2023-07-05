Спецоперация 05 июля 2023, 21:14 Замкомандира элитного спецназа СБУ ликвидировали в ДНР Военкор Поддубный: уничтожен замкомандира отряда спецназа СБУ «Альфа» Лакуста РИА «Новости»

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Заместителя командира элитного спецназа «Альфа» Глеб Лакуста ликвидировали в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По словам военкора, устраненный подполковник Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Черновицкой области.

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Подуббный также напомнил, что до 2014 года Лакуста проходил службу в спецподразделении украинского МВД «Беркут», после чего перешел на сторону киевского режима. Других подробностей военкор не приводил.

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