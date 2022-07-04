Замкомандира 7-й бригады НМ ЛНР вернулся в родной Лисичанск спустя 8 лет

Замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый смог вернуться в Лисичанск спустя восемь лет. Это родной город военного. Близкие и соседи Скорого бросились его обнимать.

В Лисичанске Скорый не был с самого начала конфликта в Донбассе. Почти сразу же он вступил в ряды НМ ЛНР и противостоял украинским войскам. Борьба заняла долгие годы, но накануне народную республику удалось полностью освободить. Видео момента встречи Скорого с родными опубликовало РИА «Новости».

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии под контроль территории всей ЛНР. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» не исключил, что Донбасс могут полностью освободить уже в июле.

«Я думаю, терпеть жителям Донецка, других населенных пунктов ДНР да и на Луганщине осталось недолго», — подчеркнул специалист.