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    26 апреля 2022, 15:46

    Заминированный труп бойца ВСУ нашли в Харьковской области

    Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области заминированный труп украинского солдата

    Анатолий Минкин

    Отступившие с позиций в Харьковской области украинские войска и националистические батальоны оставили на месте заминированное тело солдата. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

    Во время разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа нашли среди брошенной военной техники и тел украинских солдат заминированный труп военного. Подозрения о заложенной в тело взрывчатке подтвердили саперы.

    Специалисты обезвредили взрывное устройство и предотвратили диверсию в отношении группы росгвардейцев.

    Но это оказалась не единственная заложенная мина. Еще одно взрывное устройство бойцы нашли перед входом в шалаш в лесном массиве. Внутри самодельной постройки находились тела погибших украинских военных и большое число брошенного оружия, в том числе противотанковый комплекс Javelin.