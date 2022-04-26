Заминированный труп бойца ВСУ нашли в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области заминированный труп украинского солдата
Отступившие с позиций в Харьковской области украинские войска и националистические батальоны оставили на месте заминированное тело солдата. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Во время разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа нашли среди брошенной военной техники и тел украинских солдат заминированный труп военного. Подозрения о заложенной в тело взрывчатке подтвердили саперы.
Специалисты обезвредили взрывное устройство и предотвратили диверсию в отношении группы росгвардейцев.
Но это оказалась не единственная заложенная мина. Еще одно взрывное устройство бойцы нашли перед входом в шалаш в лесном массиве. Внутри самодельной постройки находились тела погибших украинских военных и большое число брошенного оружия, в том числе противотанковый комплекс Javelin.