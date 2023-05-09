Спецоперация 09 мая 2023, 23:26 Заминированный российский беспилотник взорвался в руках боевика ВСУ Момент взрыва российского беспилотника в руках украинского боевика сняли на видео РИА «Новости»

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Российские военные разработали новый способ превращения беспилотников в смертельную ловушку для украинских боевиков. В районе дислокации вражеских войск они начали запускать заминированные дроны, которые якобы теряют управление. Детонация происходит, когда боевики подходят к летательным аппаратам на достаточно близкое расстояние. Видео с моментом подрыва беспилотника опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

Для атаки на вражеского военного российские военные использовали небольшой квадрокоптер с замаскированной взрывчаткой. Дрон долетел до позиций бойцов ВСУ, которые расположились в небольшой роще.

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Оператор сделал вид, что беспилотник потерял управление и упал на землю. К дрону подошли двое украинских военных, один из которых подобрался достаточно близко. После взрыва второй боевик бросил раненого товарища и убежал обратно.

Разработанные конструкторским бюро «Око» новые дроны станут запускать из единого хаба, расположенного в тылу. Военные операторы смогут подключиться к беспилотникам уже на линии соприкосновения.

Общая дальность полета новой техники составляет около 30 километров, что делает возможным его запуски вдали от линии боевых действий, а оператору понадобятся только очки и пульт управления. При этом до места перехода под контроль военных дрон пролетит с выключенными датчиками, что делает невозможным его перехват противником.