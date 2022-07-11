Замглавы ВГА Херсонской области заявил, что власти Украины зарабатывают на конфликте в Донбассе

Сотрудники правительства Украины обогащались за счет конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Восемь лет политическая верхушка Украины зарабатывала на крови и конфликте в Донбассе, и нынешние деятели зарабатывают на этой ситуации», — сказал он.

Стремоусов отметил, что власти страны только на словах выступали за родину. При этом на фронте не было ни одного из известных «украинских политиканов и их детей». По словам Стремоусова, вместо них в зоне конфликта страдали обычные мирные граждане.

«Гибнут обыкновенные дети украинского народа, которые ни в чем не повинны, но вынуждены выполнять какие-то условия и правила игры коллективного Запада, который покрывает неофашизм» — заявил он.

Утром 11 июля стало известно, что глава Мелитопольского района Запорожья Андрей Сигута подвергся покушению со стороны украинских властей. Замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов назвал произошедшее актом терроризма.