Замглавы ВГА Херсонской области сообщил о путях объезда Антоновского моста, попавшего под обстрел

Власти Херсонской области оперативно создали альтернативу Антоновскому мосту, который ранее попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Ранее власти Херсонской области полностью перекрыли Антоновский мост после очередного прилета снарядов со стороны ВСУ.

«Те, кто стрелял по мосту, немного усложнили жизнь населению Херсонской области. На исход боевых действий это никак не повлияет», — заявил Стремоусов.

Он отметил, что военные работают над созданием новых переправ. Стремоусов сказал, что для местных жителей уже запустили несколько альтернатив. Среди них — паром и понтонные переправы. По словам Стремоусова, сотрудники ВГА региона позаботились и о сохранении цепочек поставок продовольствия.

Ранее о закрытии движения по Антоновскому мосту также сообщил замглавы администрации Херсонской области. Его слова процитировал RT.