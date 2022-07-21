Замглавы района Горловки второй раз ранили под обстрелами ВСУ

Украинские войска во время обстрела 20 июля ранили заместителя главы администрации Калининского района Горловки Юрия Лысенко. Это вторая травма чиновника от снарядов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале его начальник Иван Приходько.

Юрий Лысенко во время обстрела был при исполнении. Состояние чиновника глава горадминистрации Горловки уточнять не стал.

«Увы, это уже второе его ранение начиная с 24 февраля. Выражаем надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение в строй», — написал Иван Приходько.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Вооруженные силы Украины 20 июля обстреляли Горловку девять раз. Они выпустили 10 ракет «Град», три снаряда калибром 122 миллиметра, 10 мин калибром 120 миллиметров, 26 снарядов калибром 152 миллиметра и 17 снарядов калибром 155 миллиметров.