Параметры защитной зоны для Запорожской АЭС уже обсуждаются, заявили в МИД | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 02:07 Параметры защитной зоны для Запорожской АЭС уже обсуждаются, заявили в МИД Замглавы МИД России Рябков: параметры защитной зоны для ЗАЭС уже обсуждаются РИА "Новости"

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Вопрос о зоне защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обсуждается, нужно согласовать его с МАГАТЭ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова процитировала газета «Известия».

Рябков подчеркнул, что никакие соглашения о создании демилитаризованной зоны на ЗАЭС невозможны. Россия обеспечивается безопасность объекта, подытожил он.

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«Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с МАГАТЭ он необходим», — отметил дипломат.

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По его словам, работа с агентством по атомной энергии продолжается. Российская сторона находится в контакте с ее директором Рафаэлем Гросси.

Накануне власти Запорожской области сообщили об очередном обстреле Энергодара со стороны ВСУ. Украинские военные специально выбирают гражданские объекты, где могут находиться мирные жители.

На этот раз удар пришелся по гостинице. Администрация региона планирует восстановить или отстроить заново все пострадавшие от действий ВСУ здания.