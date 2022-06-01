Замглавы МИД России оценил риск открытого конфликта с США

Любые поставки Украине американского вооружения увеличат риск открытого конфликта России и США, заявил РИА «Новости» замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — сказал он.

Замглавы МИД России осудил поддержку украинской армии Белым домом. Новый пакет помощи, в том числе поставки ракетных систем HIMARS, Сергей Рябков назвал неудачной попыткой преподнести решение как содержащее элемент самоограничения. По его словам, целенаправленное накачивание киевского режима вооружением слишком очевидно.

В целом американскую стратегию в отношении конфликта на Украине он назвал опасной и беспрецедентной. После начала спецоперации произошел «слом остатков ответственного, здравого подхода», и теперь США стремятся воевать до последнего украинца с целью нанести России стратегическое поражение.

Новая партия американской военной помощи Украине станет 11-й по счету. Ее оценили в 700 миллионов долларов. ВСУ поставят реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, противотанковые средства, в том числе ПТРК Javelin.