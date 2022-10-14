Замглавы МИД Рябков призвал США к ответственности за эскалацию украинского конфликта | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Замглавы МИД Рябков призвал США к ответственности за эскалацию украинского конфликта

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Власти США несут ответственность за удаленную эскалацию украинского конфликта. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США занимаются эскалацией конфликта, ведя войну против РФ руками украинцев, которые стали заложниками и жертвами в этой ситуации, заявил Рябков. Однако действия Штатов и продолжающиеся поставки вооружения Украине приведут к серьезным последствиям, написал «ПолитЭксперт».

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«Расчет на то, что выступая кукловодом, США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы. Однако это — опасная химера», — заявил Рябков.

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