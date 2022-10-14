Замглавы МИД Рябков призвал США к ответственности за эскалацию украинского конфликта | 360°

Все новости

Общество

15 октября 2022, 15:07

Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой

Власть

15 октября 2022, 15:01

Лукашенко заявил о несамостоятельности Зеленского

Реклама

Спецоперация

15 октября 2022, 14:57

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье

Подмосковье

15 октября 2022, 14:56

Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья

Спецоперация

15 октября 2022, 14:43

Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества

Подмосковье

15 октября 2022, 14:43

Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья

Мир

15 октября 2022, 14:41

Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде

Мир

15 октября 2022, 14:33

Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине

Спецоперация

15 октября 2022, 14:25

Российские военные сорвали попытку десантной операции ВСУ в районе ЗАЭС

Спецоперация

14 октября 2022, 15:58

Замглавы МИД Рябков призвал США к ответственности за эскалацию украинского конфликта

Читать 360tv в

Власти США несут ответственность за удаленную эскалацию украинского конфликта. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США занимаются эскалацией конфликта, ведя войну против РФ руками украинцев, которые стали заложниками и жертвами в этой ситуации, заявил Рябков. Однако действия Штатов и продолжающиеся поставки вооружения Украине приведут к серьезным последствиям, написал «ПолитЭксперт».

Реклама

«Расчет на то, что выступая кукловодом, США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы. Однако это — опасная химера», — заявил Рябков.

Реклама

Авторы:

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама