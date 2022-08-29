Замглавы Херсонской ВГА и его девушка погибли при нападении

Обстоятельства гибели заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева установят следователи СК РФ. О проведении проверки сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, Ковалев умер от огнестрельного ранения. Нападение на него совершили 28 августа. Злоумышленники атаковали чиновника в его доме. Еще одной жертвой преступления стала девушка, которая жила вместе с зампредом ВГА, уточнили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что российские следователи примут меры, чтобы установить лиц, причастных к вооруженному нападению. Их действиям дадут правовую оценку.

В начале августа Ковалев обещал, что не допустит простоя земель в регионе. По его словам, в области сотни тысяч гектаров принадлежат гражданам ЕС, США и Великобритании, которые активно выкупали права аренды на сельхозугодья. Он подчеркнул, что пока все эти земли простаивают, но к осени их обработают.

«Мы в любом случае не допустим простоя земель вроде того, что был в 1990-е годы, когда сельское хозяйство считалось неинтересным бизнесом», — заверил Ковалев.