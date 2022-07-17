Замглавы ГУ МВД по Запорожью Селиванов опроверг слухи о задержании

Заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов записал видеообращение, в котором опроверг сообщения СМИ о своем задержании. Он опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

«Три дня лежал с пищевым отравлением в больнице, скорая забрала прямо из кабинета без сознания. Даже телефон в кабинете остался. Врачи выходили, спасибо им. Иду на поправку, перехожу на домашний режим лечения», — отметил он.

Селиванов также обратился к тем, кто желает его смерти и ждет прекращения спецоперации.

«Не дождетесь!» — подчеркнул Селиванов.

Он также прокомментировал фотографию, которую украинские СМИ опубликовали под видом новой. На снимке Селиванов с избитым лицом — по словам украинских изданий, его «избили свои же соратники». Однако на самом деле фото сделали еще в 2014 году.

«Это фото аж 2014 года, когда меня действительно избили. Но укропы в Киеве», —пояснил он.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов задержан.