Спецоперация 25 ноября 2022, 02:26 Замглавкома флота рассказал, как морской десант освобождал Бердянск от ВСУ Замглавкома ВМФ России Астапов: десант морской пехоты обманул ВСУ и освободил Бердянск Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Десантники морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии освободили Бердянск благодаря хитрости. Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

ВСУ ждали боя с морским десантом и заранее подготовились к ним. Украинские военные заминировали побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей.

Реклама

«Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Большая часть морской пехоты флотов вошла на территорию по земле», — поделился он накануне Дня морской пехоты в России.

Реклама

По его словам, именно морпехи сыграли значимую роль как при освобождении прибрежных Бердянска и Мариуполя, так и других населенных пунктов ДНР.

Украинские боевики 29 октября попытались высадить подразделение десанта в районе Запорожской атомной электростанции. Российские военные ликвидировали группировку боевиков в Запорожской области.