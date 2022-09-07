Замгенсека ООН рассказала об отправке группы по расследованию инцидента в Еленовке | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 23:21 Поделиться Telegram

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Viber Замгенсека ООН рассказала об отправке группы по расследованию инцидента в Еленовке Миссия ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни РИА "Новости"

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Сотрудники ООН в ближайшие дни отправятся в Донбасс, чтобы расследовать обстрел СИЗО в Еленовке, при котором погибли военнопленные, заявила на заседании Совбеза ООН заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Ее слова привело РИА «Новости».

«В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения», — отметила ДиКарло.

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Россия неоднократно подчеркивала, что в гибели военнопленных в Еленовке виноваты ВСУ. Российские дипломаты ранее передали в ООН доказательства вины украинских солдат. Москва надеется на объективное расследование инцидента и установление всех виновных.

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