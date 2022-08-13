Замдиректора Каховской ГЭС заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов со стороны ВСУ

Обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ несут опасность ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, заявил замдиректора первой станции по реконструкции Арсений Зеленский. Его слова процитировало РИА «Новости».

По его словам, обстрелы ГЭС со стороны ВСУ практически не прекращаются. Из-за этого станция работает в аварийном режиме. Кроме того, в данный момент на постоянной основе работает только половина турбогенераторов.

«На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата», — дополнил он.

По его словам, отключенный объект вывели из рабочего процесса в целях безопасности. Предположительно, он создает угрозу разлива масла из хранилища.

Замдиректора Каховской ГЭС по реконструкции отметил, что сотрудникам станции приходится работать в крайне опасном режиме. Он подчеркнул, что предприятие является стратегическим объектом и боевые действия вблизи этой территории недопустимы.

«Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы», — подытожил Арсений Зеленский.