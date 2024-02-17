Спецоперация 17 февраля 2024, 23:33 Замаскированную группу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении Сальдо: десантники разгромили группу ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Силы артиллерии России ликвидировали замаскированную группу боевиков Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«Десантники метким огнем из гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную группу украинских солдат на правом берегу Днепра», — написал он.

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Сальдо доложил о ситуации в зоне боестолкновения за последние сутки. Глава Херсонской области отметил, что за это время в зоне ответственности группировка войск «Днепр» уничтожили 60 боевиков ВСУ, пять орудий и минометов. Противник потерял шесть автомобилей.

Кроме того, российские военнослужащие сбили 32 дрона и радиолокационную станцию. Под удары попали 18 пунктов временной дислокации украинских боевиков.

Ранее в ходе боевых действий в Херсонской области ВС России уничтожили сотую лодку ВСУ на Днепре. Силы РЭБ и ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов.