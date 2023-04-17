Спецоперация 17 апреля 2023, 17:48 Зам главреда «Вечерней Москвы» Тарапата ответила на обвинения СБУ Зам главреда «Вечерней Москвы» Тарапата заявила, что поддерживает курс России

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение заместителю главного редактора «Вечерней Москвы» Юлии Тарапате по факту «публикации материалов в поддержку специальной военной операции». Сотрудница газеты отреагировала на эти обвинения, передала «Вечерняя Москва».

Специалист заявила, что является гражданкой России и поэтому разделяет курс страны и президента относительно денацификации и демилитаризации Украины.

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«Могут уже даже не подозревать, а вполне обоснованно поставить себе во всех делах, на меня заведенных, печать — победа будет за нами, враг будет разбит», — заявила она.

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