17 апреля 2023, 17:48
Зам главреда «Вечерней Москвы» Тарапата ответила на обвинения СБУ
Зам главреда «Вечерней Москвы» Тарапата заявила, что поддерживает курс России
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение заместителю главного редактора «Вечерней Москвы» Юлии Тарапате по факту «публикации материалов в поддержку специальной военной операции». Сотрудница газеты отреагировала на эти обвинения, передала «Вечерняя Москва».
Специалист заявила, что является гражданкой России и поэтому разделяет курс страны и президента относительно денацификации и демилитаризации Украины.
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«Могут уже даже не подозревать, а вполне обоснованно поставить себе во всех делах, на меня заведенных, печать — победа будет за нами, враг будет разбит», — заявила она.
Журналистика
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