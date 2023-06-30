Спецоперация 30 июня 2023, 14:05 Залужный не увидел изменений на линии соприкосновения из-за мятежа Пригожина Главком ВСУ Залужный: оборона ВС России из-за мятежа Пригожина нигде не ослабла РИА «Новости»

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Никаких изменений на линии соприкосновения из-за попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не произошло. Об этом в интервью Washington Post заявил главком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Мы не чувствовали, что их оборона где-то ослабла или что-то в этом роде», — сказал он.

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Залужный отметил, что бойцы частной военной компании после взятия Артемовска покинули поле боя, с того момента никаких заметных изменений не произошло. Он также высказал опасения по поводу нахождения «вагнеровцев» в Белоруссии, отметив, что группировка является одним из его страхов.

Ранее польские власти высказали опасение из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссии. Руководство страны захотело получить материальную помощь от Евросоюза и НАТО на укрепление границ. Речь идет об увеличении укреплений и личного состава.

Президент Польши Анджей Дуда назвал отправку ЧВК «Вагнер» в Белоруссию «перемещением российских сил». По словам главы государства, это негативные сигналы.