Спецоперация 26 декабря 2023, 19:59 Залужный допустил потерю Авдеевки через несколько месяцев Залужный: украинские военные могут оставить Авдеевку через два-три месяца Freepik

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный предположил, что российские бойцы выбьют ВСУ из Авдеевки в ДНР через два-три месяца. Таким мнением он поделился на брифинге 26 декабря, сообщило издание «Страна.ua».

«Что касается ведения боевых действий около Авдеевки <…> У [Вооруженных сил России] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — отметил он.

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Главком ВСУ порекомендовал не делать ставки на отдельные населенные пункты, а также отказаться от различных «шоу» вокруг них.

Он подчеркнул, что военные действия подчиняются своим законам, на которые не смогут повлиять мнения депутатов или журналистов.

Залужный отметил, что у командования в приоритете сохраненные жизни военных, а не удерживание территорий.

«Будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей», — добавил он.

Российские средства ПВО за сутки ликвидировали два украинских бомбардировщика Су-24, а также 24 БПЛА и пять ракет HIMARS американского производства. За последние 24 часа противник потерял около 35 боевиков.