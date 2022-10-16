«Зализывают раны». Украинские войска лишили возможности наступать на Херсонском направлении | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

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Viber «Зализывают раны». Украинские войска лишили возможности наступать на Херсонском направлении Стремоусов заявил, что ВСУ лишили возможности наступать на Херсонском направлении РИА Новости

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Российские военные лишили ВСУ возможности вести наступление в Херсонской области. Об этом сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

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«После вчерашнего „наступления“ [ВСУ] зализывают раны», — написал Стремоусов.

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По его словам, российские военные фактически разрушили все надежды наступательной операции противника. Он отметил роль генерал-полковника, командующего ВДВ Михаила Теплинского.

«Там где есть русский солдат, шансов нет даже у инопланетян», — заключил он.

Ранее власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ. Стремоусов отметил, что на помощь артиллерии пришли вертолеты армейской авиации, уничтожив несколько единиц украинской техники.

Минувшим летом российские музыканты представили гимн солдат специальной операции на Украине, написали Дни.ру

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