«Зализывают раны». Украинские войска лишили возможности наступать на Херсонском направлении | 360°

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«Зализывают раны». Украинские войска лишили возможности наступать на Херсонском направлении

Стремоусов заявил, что ВСУ лишили возможности наступать на Херсонском направлении

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Российские военные лишили ВСУ возможности вести наступление в Херсонской области. Об этом сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

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«После вчерашнего „наступления“ [ВСУ] зализывают раны», — написал Стремоусов.

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По его словам, российские военные фактически разрушили все надежды наступательной операции противника. Он отметил роль генерал-полковника, командующего ВДВ Михаила Теплинского.

«Там где есть русский солдат, шансов нет даже у инопланетян», — заключил он.

Ранее власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ. Стремоусов отметил, что на помощь артиллерии пришли вертолеты армейской авиации, уничтожив несколько единиц украинской техники.

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